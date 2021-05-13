Названа средняя сумма компенсации за путевку в детский лагерь

Россияне смогут отправить ребенка в детский лагерь по путевке и получить обратно половину стоимости. Средний размер возвратных средств составит по стране около 10 тысяч рублей. Такие расчеты привела «Российская газета».

В издании пояснили, что сумма средняя, так цены на путевки разные. Отправить ребенка в лагерь Краснодарского края обойдется в 50 тысяч рублей. На отдых в Челябинской области от 10 до 16 тысяч.

Кроме того, региональные власти предусматривают собственное возмещение стоимости поездки ребенка на отдых для отдельных категорий граждан. Некоторым могут возвращать все уплаченные средства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем выступлении в Госдуме сообщил, что программа по возвращению денег за путевки в детские лагеря заработает в мае. Глава правительства пояснил, что до летних каникул осталось мало времени и вопросы с путевками в лагеря стоят уже достаточно остро.

В подготовленном законопроекте говорится, что возврат суммы составит не более 20 тысяч рублей. Путевку в лагерь нужно оплатить картой «Мир», на которую в течении пяти дней придет возврат денег. Документ рассмотрят на заседании правительства в ближайший четверг, 13 мая.

Ожидается, что в детских оздоровительных лагерях в этом году отдохнут почти 4,5 миллиона детей. Ограничения на массовые мероприятия в местах отдыха сохраняются. Поэтому традиционных «родительских дней» в лагерях не будет. Кроме того, временно забрать ребенка во время смены не получится. Обратно его уже не возьмут.

Среди положительных моментов: наполняемость лагерей в этом году увеличили с 50 до 75%. Кроме того детям разрешили отправляться на отдых в другие регионы.