Поддержать россиян и укрепить экономику. Главное из доклада Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Он отметил, что Россия прошла сложное время, и рассказал о планах, часть из которых реализуется уже в ближайшем будущем. «360» собрал основные тезисы из выступления премьер-министра.

Здравоохранение

В прошлом году Россия, как и весь мир, столкнулась с пандемией коронавируса. Правительство пошло на чрезвычайные меры для борьбы с распространением инфекции. За минувший год в стране построили более 40 стационаров для пациентов с COVID-19, что в пять раз увеличило количество инфекционных коек.

По упрощенной процедуре зарегистрировали 12 основных противовирусных средств и вакцин отечественного производства. Их регистрационные удостоверения продлят.

Продолжается масштабная вакцинация. Прививки сделали уже 24 миллиона человек, но этого недостаточно. Премьер отметил, что нужно призывать людей сделать прививку, чтобы коллективный иммунитет появился к концу года.

Мишустин подчеркнул, что из пандемии нужно извлечь уроки и свести к минимуму риск распространения опасных инфекций.

«Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны. Он необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», — подчеркнул он.

Премьер пояснил, что речь идет о дальнейшем развитии санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб, а также о включении в работу ученых, которые занимаются разработкой лекарств и вакцин.

Поддержка россиян

Эпидемическая ситуация в России сказалась на доходах россиян. Для поддержки граждан правительство организовало адресные выплаты, на которые направило более 2,5 миллиарда рублей семьям с детьми.

Выплаты россиянам продолжатся в этом году. С 1 июля беременные женщины в сложном финансовом положении начнут получать 6300 рублей в месяц. Выплаты 5600 рублей в месяц на каждого ребенка от восьми до 16 лет получат малообеспеченные родители-одиночки.

В августе по 10 тысяч рублейперечислят родителям школьников. Кроме того, они смогут за половину стоимости купить путевку для ребенка в летний лагерь. Эта программа начнет работать в мае.

Мишустин отметил, что в стране для малообеспеченных семей продолжат развивать систему социальных контрактов. Россияне могут получить помощь от государства не только при поиске работы или повышении квалификации, но и для открытия собственного дела.

«За ближайшие три года, используя этот механизм, почти 400 тысяч семей смогут увеличить свои доходы, не менее 300 тысяч граждан начнут собственное дело, встанут на учет в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых», — отметил премьер-министр.

Вложения в образование

Для создания сильной высшей школы необходимо не только создание крепкой научной базы, но и среда для обучения и запуска новых научных проектов, заявил в своем выступлении Мишустин. Он сообщил, что до конца мая в России запустят новую программу поддержки университетов «Приоритет-2030». В ней примут участие не менее 100 вузов. Основные цели программы: развитие исследований, разработок, внедрение инноваций и новых технологий.

Отдельно Мишустин коснулся школьного образования. Премьер заявил, что учебные учреждения нужно оснастить современным оборудованием и обеспечить доступ к интернету.

Глава правительства рассказал, что в Алтайском крае педагоги одной из школ пожаловались, что у них нет доступа к Сети.

«Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление, свет. <…> Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Мы это запланировали и будем этого добиваться», — подчеркнул премьер.

Без внимания не осталась и фундаментальная наука. Мишустин заявил, что в ближайшие три года власти проведут перенастройку всей научной сферы. На фундаментальные научные исследования в ближайшие три года направят более 1,5 триллиона рублей.

Развитие внутреннего туризма

По поручению президента в прошлом году правительство запустило программу кешбэка при покупке путевки на внутренние направления. Этой услугой воспользовался почти миллион жителей, которым вернули около четырех миллиардов рублей. Благодаря программе регионы получили дополнительные деньги.

«Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса — это было и в Карелии, и на Алтае, и на Камчатке. Они говорили, что программа действительно пользуется очень большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года», — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что поездки для россиян по своей стране должны стать комфортными и доступными по цене.

Рост популярности внутреннего туризма позволит регионам создавать новые рабочие места в сфере услуг и гостиничном бизнесе, сохранить уникальные памятники истории и культуры. Здравницы и курорты станут привлекательными для инвесторов и зарубежных туристов.

Социальная ипотека

Строительная отрасль в прошлом году преодолела серьезный кризис из-за пандемии. Это стало возможным благодаря сокращению регулирующих процедур. В результате объемы ввода жилья составили более 80 миллионов квадратных метров.

Вторым важным фактором стала социальная ипотека для новостроек по ставке 6,5%. Ей воспользовались более 470 тысяч человек.

Мишустин отметил, что в середине этого года программу завершат. Но сейчас решается вопрос о продолжении в новом формате. По каким правилам она будет действовать, премьер не уточнил.

При этом он отметил, что льготные кредиты на покупку жилья по ставке 3% взяли жители сельской местности. Кроме того, продолжается программа «Дальневосточной ипотеки».

«Я встречался с участниками этой программы в Благовещенске. Она им очень нравится, они считают, что программа работает», — отметил он.

Защита российской экономики

Принятые правительством меры позволили сгладить влияние коронавируса на российскую экономику. Но замедление темпов роста было неизбежным, рассказал Мишустин. Он подчеркнул, что в марте ВВП превысил доковидный уровень, а значит, началось восстановление. Но вмешались внешние факторы.

Низкие ставки и большие объемы денег крупнейших стран разогнали рост цен на мировых рынках. Особенно это коснулось продуктов питания.

«Предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», — рассказал премьер.

Он подчеркнул, что это был первый и главный фактор подорожания продуктов питания и социально значимых товаров. По словам премьера, если бы не регулирование цен, то стоимость продуктов и товаров взлетела бы до небес.

«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — подчеркнул премьер-министр.

Отдельно он коснулся цен на топливо. Мишустин напомнил, что цены на бензин никогда не росли быстрее инфляции. Правительство держит ситуацию на топливном рынке под контролем и применит все доступные инструменты, если рост цен станет необоснованным.

Новая система управления

Михаил Мишустин в своем выступлении отметил, что 2020 год показал неэффективность прошлой системы управления. Решения в условиях пандемии приходилось применять быстро, а потом еще эффективно обеспечивать выполнение задач.

В сложных условиях правительство провело полную перезагрузку системы, объединив все министерства, ведомства и правительства регионов в едином Координационном центре. Главное, что этот инструмент позволяет находиться в постоянном контакте с обществом.

«Наша цель — государство без бюрократизма, необременительное для людей и бизнеса, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. Людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов. Важно, чтобы взаимодействие с государственными органами для людей и бизнеса было как можно более удобным», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил, что в прошлом году Россия прошла через очень серьезные испытания. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, власти должны сделать все, чтобы россияне скорее вернулись к своей привычной жизни.