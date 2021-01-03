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    03 января 2021, 04:50

    За неполный год россияне заплатили 13 млрд рублей штрафов

    Анастасия Кукова

    За 11 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали с россиян за штрафы ГИБДД почти 13 миллиардов рублей. Всего было возбуждено исполнительных производств на 18,5 миллиардов рублей. Это на 700 миллионов рублей меньше по сравнению год к году.
    За неполный год россияне заплатили 13 млрд рублей штрафов

    Об этом РИА «Новости» рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

    «В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 миллиарда рублей административных штрафов Госавтоинспекции», — сказал он.

    С 2021 года в России вступили в силу изменения в законы, призванные уменьшить число случаев агрессивного вождения и нарушения правил дорожного движения. Ужесточили наказания за повторное нарушение в течение года и пьяное вождение.