За неполный год россияне заплатили 13 млрд рублей штрафов

За 11 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали с россиян за штрафы ГИБДД почти 13 миллиардов рублей. Всего было возбуждено исполнительных производств на 18,5 миллиардов рублей. Это на 700 миллионов рублей меньше по сравнению год к году.

Об этом РИА «Новости» рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков. «В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 миллиарда рублей административных штрафов Госавтоинспекции», — сказал он. С 2021 года в России вступили в силу изменения в законы, призванные уменьшить число случаев агрессивного вождения и нарушения правил дорожного движения. Ужесточили наказания за повторное нарушение в течение года и пьяное вождение.