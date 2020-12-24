Водителям напомнили о новых штрафах с 2021 года
Водителей, допустивших одно и то же нарушение дважды в течение года, ждет более строгое наказание. Об этом сообщила газета «Известия».
Автомобилистам придется больше заплатить, если они повторно сядут за руль незарегистрированного автомобиля, превысят скорость на 40-80 километров в час или пересекут двойную сплошную. Кроме того, их могут лишить водительских прав.
Повторный проезд на красный сигнал светофора, например, обернется штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на четыре-шесть месяцев.
За пьяное вождение в МВД хотят наказывать жестче. Сейчас с водителя берут штраф 30 тысяч рублей и отбирают права на полтора-два года. Если водитель повторно сел за руль нетрезвым и устроил аварию с пострадавшими или более серьезными последствиями, то ему грозит уголовная статья. В министерстве считают, что у таких автомобилистов машину нужно изымать.