Водителям напомнили о новых штрафах с 2021 года

Для борьбы с агрессивным вождением и другими нарушениями правил дорожного движения в России внесли изменения в законодательство. В силу они вступят с 2021 года.

Водителей, допустивших одно и то же нарушение дважды в течение года, ждет более строгое наказание. Об этом сообщила газета «Известия».

Автомобилистам придется больше заплатить, если они повторно сядут за руль незарегистрированного автомобиля, превысят скорость на 40-80 километров в час или пересекут двойную сплошную. Кроме того, их могут лишить водительских прав.

Повторный проезд на красный сигнал светофора, например, обернется штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на четыре-шесть месяцев.

За пьяное вождение в МВД хотят наказывать жестче. Сейчас с водителя берут штраф 30 тысяч рублей и отбирают права на полтора-два года. Если водитель повторно сел за руль нетрезвым и устроил аварию с пострадавшими или более серьезными последствиями, то ему грозит уголовная статья. В министерстве считают, что у таких автомобилистов машину нужно изымать.