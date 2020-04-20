За «коронавирусной» выплатой на детей поступило больше 1 млн обращений

Российские семьи подали больше миллиона заявлений на оформление новой выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет. Это при том, что такое право есть более чем у трех миллионов потенциальных получателей. Одной из причин такого количества обращений может быть низкая информированность россиян.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Речь идет о дополнительных «коронавирусных» пособиях семьям, имеющим право на материнский капитал.

На 16 апреля россияне подали 1,3 миллиона заявлений на дополнительную выплату. Пенсионный фонд России (ПФР) рассматривает их в течение пяти рабочих дней. При этом в стране в стране 3,3 миллиона потенциальных получателей этих средств.

Небольшое количество обратившихся за помощью, по мнению экспертов, может быть связано отложенным стартом программы. Но, как полагает эксперт ОНФ, член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко, основной причиной такого числа обратившихся является низкая информированность россиян.

«37% семей не получают пособия, потому что просто не знают о них, показал прошлогодний опрос Общественной палаты», — рассказал Рыбальченко. По его словам, речь идет о регулярных выплатах.

«Разумеется, о новых нужно информировать граждан гораздо активнее», — призвал эксперт ОНФ.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что такие цифры среди обратившихся могут быть связаны с распространенностью различных заблуждений.

По словам экспертов, удобнее и безопаснее обратиться за оформлением выплаты через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг. Заявления будут принимать до 1 октября.

Уже поданные заявления сейчас находятся в процессе обработки. В регионах начались первые выплаты, добавили в ведомстве.

Вступает в силу новый порядок оформления материнского капитала. Выплаты автоматически оформят на детей, родившихся после 15 апреля включительно.