Материнский капитал на родившихся после 15 апреля детей оформят автоматически

«На детей, родившихся начиная с 15 апреля, материнский капитал оформляется автоматически на основе сведений о рождении детей, поступающих из реестра ЗАГС», — сообщил сайт со ссылкой на ПФР.

Для дистанционного оформления необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, и уже после этого маму ребенка пригласят в клиентскую службу с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Заявление можно будет подать и по почте.

Закон о выплате материнского капитала за первенца приняли в России в начале марта 2020 года. Если в семье родился или был усыновлен первый ребенок начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей — 616 тысяч 617 рублей.