Wildberries ввел плату за возврат товаров с особыми условиями перевозки

Маркетплейс Wildberries будет брать плату за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Теперь за отказ получить заказанный телевизор или холодильник придется платить тысячу рублей. Зато сама доставка и подъем на этаж осталась бесплатной.

Онлайн-ретейлер Wildberries сообщил, что компания в тестовом режиме вводит оплату за возврат некоторой категории товаров. Отказ от вещей, требующих особых условий перевозки — телевизоров, стиральных и посудомоечных машин, холодильников — обойдется покупателю в одну тысячу рублей. При этом сама доставка, в том числе и подъем на этаж, остается полностью бесплатной, сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Так как новая система еще тестируется, у продавцов могут возникнуть ошибки в указания габаритов товаров. Однако Wildberries обещает, что служба поддержки компании оперативно исправит все недочеты. При этом в мае этого года ретейлер заявил, что не планирует вводить какие-либо штрафы для покупателей, возвращающих товар. Однако признали, что применяют оплату услуги обратной доставки товаров для клиентов с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа.

Эта мера коснулась около 10% клиентов маркетплейса — «ненадежные» покупатели должны платить сто рублей при отказе от заказа. Зато для ответственных покупателей планировалось ввести дополнительны бонусы. Видимо, одним из них и стал платный возврат телевизоров и посудомоечных машин. Стоить отметить, что за прошлый год оборот Wildberries вырос на 93% и достиг 844 миллиардов рублей.