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    12 августа 2022, 17:33

    Wildberries ввел плату за возврат товаров с особыми условиями перевозки

    Анастас Машковцев

    Маркетплейс Wildberries будет брать плату за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Теперь за отказ получить заказанный телевизор или холодильник придется платить тысячу рублей. Зато сама доставка и подъем на этаж осталась бесплатной.

    Онлайн-ретейлер Wildberries сообщил, что компания в тестовом режиме вводит оплату за возврат некоторой категории товаров. Отказ от вещей, требующих особых условий перевозки — телевизоров, стиральных и посудомоечных машин, холодильников — обойдется покупателю в одну тысячу рублей. При этом сама доставка, в том числе и подъем на этаж, остается полностью бесплатной, сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

    Так как новая система еще тестируется, у продавцов могут возникнуть ошибки в указания габаритов товаров. Однако Wildberries обещает, что служба поддержки компании оперативно исправит все недочеты. При этом в мае этого года ретейлер заявил, что не планирует вводить какие-либо штрафы для покупателей, возвращающих товар. Однако признали, что применяют оплату услуги обратной доставки товаров для клиентов с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа.

    Эта мера коснулась около 10% клиентов маркетплейса — «ненадежные» покупатели должны платить сто рублей при отказе от заказа. Зато для ответственных покупателей планировалось ввести дополнительны бонусы. Видимо, одним из них и стал платный возврат телевизоров и посудомоечных машин. Стоить отметить, что за прошлый год оборот Wildberries вырос на 93% и достиг 844 миллиардов рублей.