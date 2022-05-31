Wildberries разрешил 75% пользователям оплачивать покупки после получения

Около 2/3 пользователей маркетплейса Wildberries получили доступ к постоплате. Об этом сотрудники пресс-службы сервиса рассказали «Известиям».

Возможность оплачивать покупки при получении курьером или в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) получили 75% пользователей. В этом случае сумму спишут онлайн, с заранее привязанной банковской карты. Представители Wildberries отметили, что эта мера — один из шагов по улучшению сервиса для клиентов.

«Мы стремимся улучшать сервис для наших пользователей, мотивировать их к ответственным покупкам, и со своей стороны предоставлять им дополнительные опции — в частности, пользоваться возможностями постоплаты, которая широко доступна только у нас и является одним из любимых сервисов у наших покупателей», — сказали они.

В дальнейшем сотрудники Wildberries планируют расширить бонусы для ответственных покупателей. Среди таких мер представители сервиса указали изменение условий отказа от товаров или возврата. Они сказали, что такие шаги подтолкнут пользователей к осознанным заказам.

Ранее сервис уличили во введении штрафов за отказ от товара. Сотрудники сервиса опровергли эти обвинения. Об этом 24 мая сообщил RT.