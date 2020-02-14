Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

По данным Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), средний взнос по стране составляет 7,7 рубля за квадратный метр. По сравнению с февралем прошлого года рост составил 6,1%.

Фонд содействия реформированию ЖКХ приводит другие цифры. По его расчетам, только за девять месяцев 2019 года взносы за капитальный ремонт в России выросли на 10,4%, до 8,49 рубля за квадратный метр. Данных за весь год у фонда нет.

В статистике учитываются только взносы в «общий котел» — на счета региональных операторов капитального ремонта. Товарищества собственников жилья могут устанавливать другой размер отчислений.

По информации АРОКР, с начала 2020 года плату за капремонт уже увеличили 54 региона, в 31 субъекте Федерации она осталась на прежнем уровне.