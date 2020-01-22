Центробанк предсказал замедление инфляции в России
Центробанк предположил, что что инфляция в России продолжит замедляться. Таким прогнозом специалисты регулятора поделились в информационно-аналитическом комментарии «О динамике потребительских цен». Об этом сообщило ИА RNS.
«В начале 2020 г. Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой инфляции, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года», — заметили эксперты.
В документе также отмечается, что годовая инфляция была 3% в декабре прошлого года .
Банк России напомнил, что годовая инфляция в декабре 2019 года составила 3%.
Предполагается, что по итогам 2020 года годовая инфляция достигнет 3,5-4% «и останется вблизи 4% в дальнейшем».