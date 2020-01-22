Центробанк предсказал замедление инфляции в России

«В начале 2020 г. Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой инфляции, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года», — заметили эксперты.

В документе также отмечается, что годовая инфляция была 3% в декабре прошлого года .

Банк России напомнил, что годовая инфляция в декабре 2019 года составила 3%.

Предполагается, что по итогам 2020 года годовая инфляция достигнет 3,5-4% «и останется вблизи 4% в дальнейшем».