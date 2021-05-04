Эксперты рассказали, как выбирать высокодоходные вклады

Вслед за Центробанком России коммерческие банки повышают ставки по депозитам. До конца года они могут обеспечить более 6% годовых. Причем важное влияние оказало не само решение ЦБ о повышении ставки, а его заявление о «необходимости возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике».

Как утверждает газета «Коммерсант», это означает, что текущий уровень ставок был аномально низким, и близится цикл из роста.

«В целом считаем, что до конца года Банк России может поднять ключевую ставку еще на 50–100 б. п. Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам», — заявил прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Действительно, привлекательность банковских депозитов начала расти. По результатам мониторинга Frank RG, ставки по срочным вкладам уже повысили два десятка крупных банков. Причем большинство не стало связывать их рост с «сезонными» или «праздничными» вкладами.

Например, Азиатско-Тихоокеанский банк ввел депозит «Спасибо вам» сроком 367 дней и до 6% годовых. Самые привлекательные условия предоставляют HUC-банк и Абсолют-банк. Они объявили повышение ставок на срок вклада 732 дня.

Однако эксперты советуют внимательно изучать предложения свыше 6% годовых. Некоторые из них являются рекламной уловкой. В особенности, «лестничные вклады», когда процентная ставка меняется в течение срока. Такие условия предлагает, например, АТБ по вкладу «Спасибо вам». Первую половину срока будет выплачиваться 5%, вторую половину — 6% годовых.

Высокая процентная ставка может также зависеть от ряда условий, прописанных в договоре. В частности, она связана с суммами транзакций по карте того же банка. Клиенты часто не замечают подобные пункты в договоре и потом испытывают разочарование.

«Сейчас большинство банков сделали интересные предложения на 1,5 и 2 года, поскольку понимают, что лучше сегодня привлечь под 5% на два года, чем привлекать через полгода под 6% и на 1 год», — объяснил появление предложений директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

Руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев посоветовал проявить выдержку и сделать два вклада с небольшим временным разрывом.

«Тем, кто выбрал для себя вклад как наиболее оптимальный продукт, я бы рекомендовал не спешить с размещением всей суммы на одном вкладе, а сделать это в два этапа — сейчас и через квартал. В течение квартала деньги можно разместить на накопительном счете или трехмесячном вкладе», — предложил Матвеев.

Процесс отказа от доллара — не быстрый, сейчас до половины расчетов во всем мире сохраняются в долларах. Но, по мнению гендиректора Noble Russian Finance Club Василия Коновалова, для сохранности сбережений лучше не держать в долларах свыше 30% денег.