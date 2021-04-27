Финансист предупредил, чего опасаться владельцам долларов

Отказ от доллара, или дедолларизация — процесс небыстрый. Даже Россия и Китай, которые активно действующие в этом направлении, до половины взаимных расчетов сохраняют в долларе. Этот процесс форсировать невыгодно и сложно, рассказал гендиректор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

За последние десятилетия доля доллара в международных расчетах снижалась за счет распространения евро, отметил он в беседе с агентством «Прайм». По его словам, если в начале века доля доллара в мировой торговле составляла свыше 70%, то сейчас она опустилась ниже 50%.

«Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности», — отметил финансист.

Но этот процесс вовсе не означает, что доллары обесценятся — такой сценарий реализуется только в ходе событий, которые можно сопоставить с мировой войной и глобальным экономическим кризисом.

С другой стороны, дедолларизация будет продолжаться и постепенно усиливаться. Поэтому, подытожил Коновалов, для сохранности сбережений лучше не держать в долларах свыше 30% денег.

Российские банки отметили в марте максимальный отток валютных вкладов россиян. Значение составило более 946 миллионов долларов. Наиболее значимые потери понес «Сбер», где снижение составило 635,6 миллиона долларов. Еще 82,6 миллиона долларов сняли со счетов клиенты ВТБ, а в Альфа-Банке снижение достигло 80,5 миллиона долларов. При этом в Газпромбанке и Совкомбанке зафиксировали приток валюты.