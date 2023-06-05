Деньги 05 июня 2023, 09:24 Выпущенные в Польше умные телевизоры прошили под экспорт в Россию «Коммерсант»: завод LG в Польше начал адаптировать телевизоры со Smart TV к продаже в РФ РИА «Новости»

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На заводе бренда LG в польском городе Млава запустили выпуск телевизоров с системой Smart TV и настроенным под использование в России программным обеспечением. Их поставят параллельным импортом, сообщил «Коммерсант».

Производитель наладил отдельную линию для выпуска умных телевизоров странам СНГ. От техники с других заводов они отличаются набором программ — предустановленными российскими онлайн-кинотеатрами и голосовым помощником «Алиса». В издании уточнили, что телевизоры со Smart TV без региональной прошивки не смогут работать в России как следует, — станут показывать только эфирные каналы. Поэтому производителю пришлось адаптировать их.

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Телевизоры из Млавы сначала отвезли в Белоруссию, затем, благодаря параллельному импорту, в Россию. Работники нескольких торговых сетей подтвердили, что на их прилавках — техника из Польши. Партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев заявил, что формально завод не нарушил санкции. По его словам, проблемы в виде штрафов и уголовных дел возникнут, если он решит оказывать россиянам консалтинговые услуги.

Южнокорейская компания LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке поставок в Россию. В штаб-квартире пообещали следить за изменением ситуации.