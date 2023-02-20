Деньги 20 февраля 2023, 21:04 ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1% — Росстат Росстат сообщил о снижении ВВП на 2,1% по итогам 2022 года РИА «Новости»

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По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%, сообщили в пресс-службе Росстата. Объемы валового внутреннего продукта в текущих ценах составили 151455,6 миллиарда рублей.

«Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 114,3%», — уточнили специалисты ведомства.

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В Росстате добавили, что будут уточнять объем ВВП и его динамику по мере поступления актуальных данных. По информации аналитиков, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась почти на 2%, а доля оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта снизилась с 40,1 до 39,6%.

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После начала спецоперации страны Запада усилили санкционную политику против России, пытаясь ослабить экономику. Несмотря на введенные ограничения, страна нарастила объемы промышленного производства за счет ВПК, заявили американские журналисты. Они пришли к выводу, что западные санкции не оказали должного эффекта, и показатели промышленности РФ снизились всего на 0,7%.