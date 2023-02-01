Мир 01 февраля 2023, 15:27 Россия компенсировала ущерб от санкций военным производством Bloomberg: Россия компенсировала ущерб от санкций для промышленности военным производством РИА «Новости»

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Россия смогла компенсировать ущерб для промышленности из-за западных санкций повышением объема военного производства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно оценке издания, в конце 2022 года показатели российской промышленности сократились всего на 0,7%. В основном это произошло благодаря большим объемам государственного заказа в легкой и тяжелой отраслях.

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Аналитики предположили, что в 2023 году, благодаря военному производству, российская промышленность вырастет на 2%. Авторы статьи подчеркнули, что промышленный сектор остался одним из самых устойчивых в экономике России.

Ранее финансисты Международного валютного фонда подсчитали, что, вопреки прогнозам, рост российской экономики в 2023 году составит 0,3% вместо ожидаемого падения. Кроме того, в 2024 году она вырастит на 2,1% ВВП.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что западные государства так и не нашли в себе мужества публично признать неэффективность введенных ими санкций.