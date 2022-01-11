Введения продуктовых карточек в России призвали не бояться

Рост цен на продукты может привести к введению продуктовых карточек для малообеспеченных граждан России. Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с РИА «Новости» призвал не бояться подобных вещей. Он напомнил, что аналогичная практика существует во многих странах мира.

«Если рост [потребительских цен] продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал Гринберг.

Он подчеркнул, что в подобных нововведениях нет ничего плохо, поскольку такие карточки существуют во многих странах, включая США.

«Они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — отметил экономист.

О внедрении продуктовых карточек для малоимущих на фоне подорожания базовых продуктов в стране говорят не впервые. Несколько лет назад в Минпромторге предложили создать систему доппитания для необеспеченных слоев населения. Предполагалось, что нуждающимся россиянам станут раздавать банковские карты, куда зачислят средства, которые можно будет потратить на покупку определенных продуктов отечественного производства.

Ранее стало известно, что украинские власти рассматривают возможность введения талонов на еду из-за роста стоимости продуктов.