Деньги 13 февраля 2024, 07:26 Введение предельной суммы бесплатной рассрочки рассмотрят в России РБК: ЦБ РФ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки РИА «Новости»

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Центральный банк России рассмотрит введение механизма предельной суммы бесплатной рассрочки по системе «покупай сейчас, плати потом». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя регулятора.

К 1 июня 2024 года Центробанк намерен предложить поправки в законодательство, которые начнут регламентировать покупку услуг и товаров с помощью таких сервисов.

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По мнению регулятора, стоит рассмотреть два типа рассрочки. Первая является потребительским кредитом, который начнут предоставлять профессиональные кредиторы и передавать сведения в бюро кредитных историй (БКИ).

«Вторая модель это бесплатная рассрочка. Со специализированными операторами рассрочки мы обсуждаем возможность предоставления этих услуг. Для них установят требования, которые обеспечат права потребителей», — отметил представитель ЦБ.

По его словам, целью является ограничений роста задолженности у заемщиков, поэтому по второй модели есть определенные запреты на сделке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам.