13 февраля 2024, 07:26
Введение предельной суммы бесплатной рассрочки рассмотрят в России
РБК: ЦБ РФ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки
Центральный банк России рассмотрит введение механизма предельной суммы бесплатной рассрочки по системе «покупай сейчас, плати потом». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя регулятора.
К 1 июня 2024 года Центробанк намерен предложить поправки в законодательство, которые начнут регламентировать покупку услуг и товаров с помощью таких сервисов.
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По мнению регулятора, стоит рассмотреть два типа рассрочки. Первая является потребительским кредитом, который начнут предоставлять профессиональные кредиторы и передавать сведения в бюро кредитных историй (БКИ).
«Вторая модель это бесплатная рассрочка. Со специализированными операторами рассрочки мы обсуждаем возможность предоставления этих услуг. Для них установят требования, которые обеспечат права потребителей», — отметил представитель ЦБ.
По его словам, целью является ограничений роста задолженности у заемщиков, поэтому по второй модели есть определенные запреты на сделке.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам.
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