Общество 17 января 2024, 11:39 ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам Законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам внесли в Госдуму РИА «Новости»

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На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о праве Центрального банка ограничивать выдачу займов и ипотечных кредитов россиянам ради предотвращения накопления рисков и снижения их закредитованности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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Если документ примут, то с 1 июля Центральный банк сможет установить собственные макропруденциальные лимиты по выдаче ипотечных займов физическим лицам. Законотворцы объяснили инициативу необходимостью снижения рисков в связи с серьезным ростом цен на строящееся жилье.

Ранее экономист Михаил Беляев предположил, что в 2024 году ипотечные ставки в России составят около 10%. Он подчеркнул, что Центробанк проводит последовательную кредитно-денежную политику на внутреннем рынке.