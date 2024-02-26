Деньги 26 февраля 2024, 15:52 ВТБ запустит вклады с привязкой к ключевой ставке ВТБ запустит вклад для состоятельных клиентов с привязкой к ставке ЦБ РИА «Новости»

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Банк ВТБ в ближайшее время запустит вклад, доходность по которому привяжут к ключевой ставке Центрального банка. Об этом РБК сообщил старший вице-президент финансовой организации Дмитрий Брейтенхибер.

По его словам, вклад будет доступен для состоятельных клиентов банка по пакетам подписок «Привилегия» и «Прайм», срок открытия составит от полугода до трех лет. При подписании договора банк позволит выбрать как ежемесячные выплаты на отдельный счет, так и капитализацию процентов.

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При этом Брейтенхибер не раскрыл, по какой именно формуле ВТБ рассчитает ставку.

«Мы отмечаем интерес к защитным стратегиям на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. В будущем этот формат депозита станет доступен всем вкладчикам банка», — добавил он.

В феврале Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.