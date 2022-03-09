ВТБ запустил вклад в юанях

ВТБ с 9 марта предлагает клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель, уточнила пресс-служба банка.

«Многие клиенты в условиях роста курса по долларам и евро начинают интересоваться вложениями в другие валюты, и юань выступает одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств», — пояснили в кредитной организации.

Вклад доступен для дистанционного открытия через «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под высокую ставку составляет от трех до шести месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад.

Снятие и пополнение доступны для сегментов «Привилегия» и «Прайм». Размер ставки зависит от сегмента, к которому принадлежит клиент банка.

Ранее ВТБ повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на три месяца составляет 8% годовых, в евро — 7% годовых. За неделю клиенты разместили в классических сберегательных продуктах в ВТБ более двух триллионов рублей.

В ВТБ напомнили, что отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме.

Кроме того, банковские карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать или перевыпускать их больше не нужно. Ранее газета «Известия» писала, что ряд банков изучают предложения альтернативных платежных систем и планируют начать выпуск кобейджинговых карт. Такие карты уже выпускает «Мир» совместно с UnionPay, уточнили в RT.