Деньги 16 января 2024, 18:44 ВТБ заявил об убыточности льготной ипотеки для банков с конца 2023 года ВТБ: льготная ипотека с конца 2023 года стала де-факто убыточной для банков РИА «Новости»

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С конца 2023 года льготная ипотека фактически стала убыточной для российских банков. С таким заявлением выступил зампрезидента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, сообщил ТАСС.

«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 процентных пункта по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными», — пояснил банкир в беседе с журналистами на площадке Международной выставки-форума «Россия».

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По словам Горшкова, рентабельность по этим программам в последние месяцы минувшего года была около нуля, а с 23 декабря и вовсе стала отрицательной.

«У других крупных игроков ситуация аналогичная», — подчеркнул он.

Горшков отметил, что в таких условиях ВТБ предлагает вернуть один процентный пункт в субсидии кредиторам, до значения в 2,5 процентных пункта. Эта мера, пояснил специалист, сделает развитие рынка предсказуемым для всех участников.

Помимо этого, в ВТБ считают, что ипотека с господдержкой должна быть более адресной. Иными словами, ее должны получать социальные категории населения. Те, кому действительно требуется поддержка при покупке квартиры, пояснил Горшков.