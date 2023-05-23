Деньги 23 мая 2023, 10:21 ВТБ стал участником консорциума для приобретения доли в «Яндексе» Глава ВТБ Костин: банк вошел в консорциум для покупки доли в «Яндексе» РИА «Новости»

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Банк ВТБ присоединился к консорциуму для покупки доли в компании «Яндекс». Об этом сообщил журналистам глава кредитной организации Андрей Костин, его процитировал ТАСС.

«По поводу „Яндекса“ — мы участники большого консорциума, да», — заявил руководитель ВТБ.

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Размер доли банка в консорциуме Костин назвать не смог. По его словам, этот вопрос еще будут обсуждать.

Закрыть сделку могут до конца 2023 года, уточнил глава банка. Других участников консорциума и сумму сделки руководитель ВТБ не назвал.

Ранее стала известна сумма сделки «Яндекса» по продаже ООО «Дзен.Платформа». Судя по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в базе ФНС, IT-компания получила более 38 миллиардов рублей. Эту же сумму «Яндекс» вложил в сервис доставки Delivery Club, полученный у VK в обмен на контентные платформы «Дзен» и «Новости».