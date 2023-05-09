09 мая 2023, 23:57
Названа стоимость сделки «Яндекса» по продаже «Дзен. Платфомы»
Компания «Яндекс» получила 38,58 миллиарда рублей за продажу «Дзен. Платформы»
Сумма сделки «Яндекса» по продаже ООО «Дзен.Платформа» превысила 38 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС.
По этой сделке «Яндекс» получил 38,58 миллиарда рублей. Столько же компания вложила в капитал Delivery Club.
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«Наименование дохода. Продажа доли дочерней компании (ООО „Дзен.Платформа“) — 38,58 миллиарда рублей», — указано в документе.
VK и «Яндекс» в сентябре 2022 года объявили о закрытии сделки по обмену активами: сервис доставки еды Delivery Club стал принадлежать «Яндексу», а VK получил контентные платформы «Дзен» и «Новости».
«Яндекс» 5 мая закрыл возможность использования пароля от аккаунта в сторонних приложениях. Такая мера должна помочь увеличить безопасность аккаунтов пользователей. Ограничение применения пароля от «Яндекса» в других сервисах является постепенным процессом, который запустили еще в начале апреля. Он продлится несколько месяцев, уточнили в компании.
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