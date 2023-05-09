Деньги 09 мая 2023, 23:57 Названа стоимость сделки «Яндекса» по продаже «Дзен. Платфомы» Компания «Яндекс» получила 38,58 миллиарда рублей за продажу «Дзен. Платформы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сумма сделки «Яндекса» по продаже ООО «Дзен.Платформа» превысила 38 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС.

По этой сделке «Яндекс» получил 38,58 миллиарда рублей. Столько же компания вложила в капитал Delivery Club.

Реклама

«Наименование дохода. Продажа доли дочерней компании (ООО „Дзен.Платформа“) — 38,58 миллиарда рублей», — указано в документе.

VK и «Яндекс» в сентябре 2022 года объявили о закрытии сделки по обмену активами: сервис доставки еды Delivery Club стал принадлежать «Яндексу», а VK получил контентные платформы «Дзен» и «Новости».

«Яндекс» 5 мая закрыл возможность использования пароля от аккаунта в сторонних приложениях. Такая мера должна помочь увеличить безопасность аккаунтов пользователей. Ограничение применения пароля от «Яндекса» в других сервисах является постепенным процессом, который запустили еще в начале апреля. Он продлится несколько месяцев, уточнили в компании.