Деньги 26 августа 2023, 18:15 ВТБ приступил к аудиторской проверке ОСК Замглавы Минпромторга Евтухов: специалисты банка ВТБ начали проводить аудит ОСК Unsplash

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Специалисты банка ВТБ уже начали проводить аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом заявил заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов. Его слова привел ТАСС.

Представив нового гендиректора корпорации Андрея Пучкова, замминистра отметил, что ОСК приняла решение через полгода зафиксировать ключевые показатели эффективности доверительного управления.

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«Предприятий в ОСК очень много, более 40, и по каждому нужно провести детальную проверку. После этого уже будем определяться с показателями эффективности в том числе», — пояснил Евтухов.

Новому гендиректору предстоит выяснить, в частности, как выстроена работа головной компании и ведется управленческий и бухгалтерский учет, определить финансовые потоки.

Все вопросы, связанные с господдержкой ОСК, решат в течение нескольких месяцев.

До того, как стал гендиректором корпорации, Пучков был первым зампредом правления ВТБ. Глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность в том, что большой управленческий опыт поможет бизнесмену стабилизировать финансовое состояние ОСК.