Власть 23 августа 2023, 13:35 Бывший зампред ВТБ стал новым гендиректором ОСК Минпромторг: Андрей Пучков из ВТБ стал гендиректором ОСК Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

Читать 360tv в

Андрей Пучков стал новым генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщил ТАСС.

«Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО „ОСК“ Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров», — сказал он.

Реклама

Мантуров выразил надежду, что большой управленческий опыт Пучкова вместе с пониманием целей и задач судостроительной отрасли помогут стабилизировать финансовое состояние ОСК. Он пожелал новому гендиректору этого холдинга успехов и, «как говорят моряки, „семи футов под килем“».

Пучков ранее занимал должность первого зампредседателя правления ВТБ. Это кресло с июня 2014 года и до последнего времени занимал Алексей Рахманов. Его глава Минпромторга поблагодарил за плодотворную деятельность, отметило РИА «Новости».

Накануне стало известно, что кандидатуры главы ВТБ Андрея Костина и Андрея Пучкова выдвинули в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации.