Всемирный банк дал положительный прогноз по росту ВВП в России

Российский ВВП в 2020 году сократился на 4%, но в 2021-м увеличится на 2,6%. В этом году и мировая экономика может вырасти на 4%. Но при условии, что начавшееся внедрение вакцин от коронавируса будет продолжаться в течение всего года и в широких масштабах.

Об этом сказано в январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP), сообщил «Интерфакс».

«Приоритетные задачи политиков на ближайшее время — это ограничение распространения COVID-19 и обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин», — говорится в докладе.

Для поддержки восстановления экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, говорится в документе.

По прогнозам Всемирного банка, рост экономики Китая в 2021 году ожидается на уровне 7,9%, США — 3,5%, уточнил RT. Кроме того, авторы документа прогнозируют рост ВВП еврозоны в 2021 году на 3,6%.

А бывший украинский министр экономики Виктор Суслов, наоборот, дал негативный прогноз для Украины в наступившем году. По его словам, Украину ждет дефолт из-за бюджета, который приняли с большим дефицитом — 5,5% ВВП. Экс-министр подчеркнул, что Киеву в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов.