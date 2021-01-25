Россиянам назвали подходящее время для покупки долларов

Наиболее подходящим временем для покупки доллара может быть первая половина февраля, а также середина весны, рассказал заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Ориентирами с точки зрения курсов являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар, рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

С начала года, отметил Александров, доллар активно укреплялся против большинства валют. На этом фоне произошел рост доходностей по казначейским бумагам США.

На сегодня рубль находится в сравнительно узком диапазоне 73,5-75,0, рассказал специалист, что немного выше сильного уровня поддержки 73,0. От последнего отечественная валюта уже дважды отскакивала ранее в декабре 2020 года.

Основные риски, которые сейчас довлеют над рублем — это восстановление добычи нефти Саудовской Аравией на фоне слабого спроса, снижение глобального спроса на сырье в случае негативного сценария пандемии и, как отметил Александров, санкционное давление со стороны новых властей Соединенных Штатов.

При высокой доходности акции являются одним из самых рисковых инструментов. Однако прежде чем сделать выбор, инвестору нужно больше учитывать свою собственную склонность к риску, чем потенциал роста. Инвестировать на короткие горизонты наиболее опасно. Также опасность инвестировать, когда риск-премии акций находятся на максимумах.