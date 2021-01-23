Россиянам рассказали, когда рискованно покупать акции

При высокой доходности акции являются одним из самых рисковых инструментов. Прежде чем сделать выбор, инвестору нужно больше учитывать свою собственную склонность к риску, чем потенциал роста. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Сам же момент захода в рынок не так важен, если вы инвестируете длинными периодами, и совсем неактуален, если вы довносите средства (усредняете позицию)», — поясняет эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Инвестировать на короткие горизонты наиболее опасно. Также опасность инвестировать, когда риск-премии акций находятся на максимумах. По словам Русецкого, если ожидаемые темпы роста прибылей значительно ниже среднего показателя — это признак пузыря.

Эксперт сравнил акции с хорошим вином — «чтобы раскрыть весь потенциал, нужно подождать». По его словам, оптимальный горизонт инвестирования — от трех лет.

Новичкам Русецкий рекомендует начинать с коротких позиций и держать небольшую долю акций. При этом предпочесть следует дифференцированный портфель. Интересны также паевые инвестиционные фонды — они предполагают налоговые льготы, контроль со стороны Центрального банка и спецдепозитариев, управление опытными специалистами и значительную диверсификацию активов, заключил эксперт.

Наиболее выгодно покупать валюту на Московской бирже, через брокерский счет. Так возможно приобретать валюту по текущему биржевому курсу, на основе которого формируется курс во всей финансовой системе России, то есть фактически по реальной цене. По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, в банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рублей, в периоды повышенных курсовых колебаний — до 4-5 рублей и выше.