Вместо рисков есть возможности. Экономист объяснил, почему стоит открыть рублевый депозит

Стремление снять все свои наличные со счета в банке связано в первую очередь с психологическим фактором. Люди в растерянности и хотят действовать по старинке, хотя безналичные расчеты в стране никто не отменял и можно пользоваться системой быстрых платежей, напомнил в эфире «360» экономист и трейдер Вячеслав Зайченко.

По мнению эксперта, риска в том, что человек не держит на руках все свои наличные деньги, нет. Расчеты среди граждан по безналу никто не отменял. в рамках быстрых платежей можно покупать услуги и товары, подчеркнул он.

«В нынешней экономической ситуации стоит воздержаться от лишних кредитов, не покупать избыток техники, гаджетов и набраться терпения минимум на 90 дней», — посоветовал эксперт.

Он напомнил о том, что банки начали повышать ставки по рублевым депозитам. И, по его мнению, этим можно воспользоваться, так как плюсы превалируют над возможными рисками.

«Здесь вместо рисков есть возможности. Я убежден, что высокие ставки на фоне ситуации не продержатся долго, поэтому те, кто успеет в них зайти, окажутся в значимом плюсе», — сказал Зайченко.

По его мнению, если такая ситуация продержится долгое время, то в любом случае компенсация высокой ставки для консервативного вложения по факту покроет налог на доход физлиц и инфляционную ожидаемость.

Он также посоветовал обращать внимание на три фактора, чтобы делать выводы об экономической обстановке в стране. Первый — государство внешне никому не должно, отметил эксперт. Второй фактор — баланс импорта и экспорта. Третий — это инфляция производственного сектора. Он подчеркнул, что этот фактор не нужно путать с потребительский инфляцией. Производственная инфляция находится в пределах заложенных норм, здесь бояться нечего, пояснил Зайченко.

По его словам, переводить деньги из банка под санкциями имеет смысл, если деятельность человека связана с импортом и экспортом или он ведет хозяйственную деятельность с другими государствами, где действуют введенные ограничения. Тогда часть средств имеет смысл переложить, добавил он.

Также Зайченко посоветовал иметь карты в разных банках. «Просто нужно не держать все яйца в одной корзине», — заключил он.