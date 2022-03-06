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    06 марта 2022, 10:57

    Вместо рисков есть возможности. Экономист объяснил, почему стоит открыть рублевый депозит

    Экономист Зайченко объяснил плюсы открытия рублевых депозитов по новым ставкам

    Александр Иванов, Андрей Васильев

    Стремление снять все свои наличные со счета в банке связано в первую очередь с психологическим фактором. Люди в растерянности и хотят действовать по старинке, хотя безналичные расчеты в стране никто не отменял и можно пользоваться системой быстрых платежей, напомнил в эфире «360» экономист и трейдер Вячеслав Зайченко.

    Вместо рисков есть возможности. Экономист объяснил, почему стоит открыть рублевый депозит

    По мнению эксперта, риска в том, что человек не держит на руках все свои наличные деньги, нет. Расчеты среди граждан по безналу никто не отменял. в рамках быстрых платежей можно покупать услуги и товары, подчеркнул он.

    «В нынешней экономической ситуации стоит воздержаться от лишних кредитов, не покупать избыток техники, гаджетов и набраться терпения минимум на 90 дней», — посоветовал эксперт.

    Он напомнил о том, что банки начали повышать ставки по рублевым депозитам. И, по его мнению, этим можно воспользоваться, так как плюсы превалируют над возможными рисками.

    «Здесь вместо рисков есть возможности. Я убежден, что высокие ставки на фоне ситуации не продержатся долго, поэтому те, кто успеет в них зайти, окажутся в значимом плюсе», — сказал Зайченко.

    По его мнению, если такая ситуация продержится долгое время, то в любом случае компенсация высокой ставки для консервативного вложения по факту покроет налог на доход физлиц и инфляционную ожидаемость.

    Он также посоветовал обращать внимание на три фактора, чтобы делать выводы об экономической обстановке в стране. Первый — государство внешне никому не должно, отметил эксперт. Второй фактор — баланс импорта и экспорта. Третий — это инфляция производственного сектора. Он подчеркнул, что этот фактор не нужно путать с потребительский инфляцией. Производственная инфляция находится в пределах заложенных норм, здесь бояться нечего, пояснил Зайченко.

    По его словам, переводить деньги из банка под санкциями имеет смысл, если деятельность человека связана с импортом и экспортом или он ведет хозяйственную деятельность с другими государствами, где действуют введенные ограничения. Тогда часть средств имеет смысл переложить, добавил он.

    Также Зайченко посоветовал иметь карты в разных банках. «Просто нужно не держать все яйца в одной корзине», — заключил он.