Россиянам дали советы по сохранению сбережений в условиях санкций

Введенные странами Запада санкции в отношении российских банков привели к тому, что россияне стали массово снимать наличные и закупаться впрок продуктами и техникой. Как обращаться с деньгами в условиях новых ограничений «360» рассказал экономист Вячеслав Зайченко.

Специалист заявил, что сегодня важно не брать на себя новых кредитов и не совершать избыточных покупок. Особенно это касается цифровых гаджетов. Он предложил россиянам запастись терпением, как минимум на 90 дней. Ближе к этому времени ситуация должна разрешиться.

Отключение платежных систем Visa и Mastercard, по мнению эксперта не страшное ограничение, которое не несет никакого риска.

«В наше время наличные и безналичные деньги не отличимы. Есть только фактор удобства взаиморасчета для хозяйственных нужд. Там, где нет электронных касс — есть наличные», — пояснил Зайченко.

Он отметил, что также не стоит боятся повышения ставки по вкладам и депозитам в российских банках. По его словам, это возможность увеличить свои сбережения.

«Я убежден, что высокие ставки на фоне ситуации — они не продержатся долго. Поэтому те, кто успеет зайти — окажутся в плюсе. Производственная инфляция в пределах заявленных норм — ее бояться не надо», — добавил экономист.

Комментируя ситуацию с банками, которые попали под санкции, Зайченко отметил, что переводить оттуда свои деньги имеет смысл только тем, кто занимается импортом или экспортом или имеет контракты с зарубежными компаниями.

«Я настаиваю на том, что каждому человеку нужно иметь минимум три карты в разных банках. Это позволит снизить риски. Это как „не держать все яйца в одной корзине“», — отметил он.

Великобритания и страны Евросоюза ввели санкции в отношении российских предприятий и банков, отключив семь кредитных учреждений от системы SWIFT, закрыли воздушное пространство, ввели ограничения в отношении политиков, журналистов и представителей крупного бизнеса.

Также полностью заморожены активы Центрального банка России, которые находятся в кредитных учреждениях ЕС и Великобритании. США запретили сделки с ценными бумагами российского регулятора, Минфина и Фонда национального благосостояния. На такой шаг власти пошли из-за проведения специальной операции Россией.