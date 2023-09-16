Деньги 16 сентября 2023, 16:45 Влияние ключевой ставки на меры поддержки IT-отрасли исключили Минцифры: повышение ключевой ставки не повлияет на поддержку IT-отрасли

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Новая ключевая ставка никак не повлияет на сложившийся комплекс мер по поддержке IT-индустрии в России. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, ставка в 13%, недавно принятая Банком России, не скажется на планах правительственной поддержки, включая льготную ипотеку.

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«Я не думаю, что ставка влияет. Потому что у нас отфиксированный процент по льготной ипотеке и процент по льготному кредитованию. Поэтому это не затронет наши компании, которые данные меры получают», — пояснил министр.

Ранее российские банки заявили, что оформление так называемой IT-ипотеки по новым условиям началось с 9 сентября.

Российские власти 1 сентября смягчили условия ипотеки для IT-специалистов в возрасте до 35 лет включительно. Теперь им не нужно будет подтверждать минимальный уровень зарплаты для оформления кредита на жилье.