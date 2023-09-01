Деньги 01 сентября 2023, 13:02 Условия ипотечных займов для российских айтишников смягчили Кабмин смягчил условия ипотеки для IT-специалистов в возрасте до 36 лет РИА «Новости»

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Молодые российские айтишники смогут оформить льготные ипотечные кредиты на более легких условиях. Постановление об их смягчении для IT-специалисты в возрасте до 36 лет подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина.

«IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — указали в документе.

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До этого в городах-миллионниках на льготный кредит могли рассчитывать айтишники, чья заработная плата составляла не менее 120 тысяч рублей. В небольших городах этот уровень достигал 70 тысяч рублей. В Москве же минимальная зарплата не должна была быть не менее 150 тысяч рублей в месяц.

В правительстве указали, что исключение зарплатного ценза облегчит приобретение жилья на выгодных условиях большему числу IT-специалистов.

Программу льготной ипотеки для айтишников запустили по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году. Ставка для таких специалистов IT-сферы составила до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого кредита для жителей городов-миллионников — 18 миллионов рублей, для остальных — девять миллионов с первоначальным взносом от 15%.

Ранее Минфин РФ сохранил условия по льготным ипотечным кредитам на первичное жилье, несмотря на повышение ключевой ставки до 12%.