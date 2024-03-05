Деньги 05 марта 2024, 07:44 Власти начали работу над повышением НДФЛ в России — СМИ «Ведомости»: кабмин РФ работает над повышением НДФЛ и введением новых льгот Freepik

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Кабмин начал работать над анонсированными президентом России Владимиром Путиным фискальными мерами. Речь идет об изменении НДФЛ и налоговых льготах, сообщили «Ведомости» со ссылкой еа близкий к правительству источник и собеседника, знакомого с готовящимися поправками в Налоговый кодекс.

Сейчас НДФЛ составляет 13% для граждан с доходом менее пяти миллионов рублей в год и 15% людей, чей доход больше это суммы. В послании к Федеральному собранию Путин предложил распределить налоговое время «более справедливо» как между физлицами, так и между компаниями. Источник отметил, что Минфин уже работает в этой сфере, и предполагаемые изменения можно условно разбить на две группы.

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Первая группа касается НДФЛ. Готового решения по усовершенствованию системы пока нет, но варианты снижения ставки не рассматриваются, то есть, по сути, речь идет только о повышении сбора. Конкретные показатели опять же не называются.

Вторая группа — льготы по НДФЛ и налогу на прибыль. Льготы по НДФЛ смогут получить люди с более низкими доходами, на льготы по налогу на прибыль компании смогут претендовать, если производят капвложения.

В феврале кабмин одобрил проект поправок ко второму чтению законопроекта, вводящего единый налоговый вычет по НДФЛ — в пределах 400 тысяч рублей в год — для долгосрочных сбережений.