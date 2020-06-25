Власти Москвы поддержали более 7 млн горожан во время пандемии

Из выделенных средств 10 миллионов пошли на прямые выплаты москвичам. Как заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такую поддержку получили более двух миллионов человек.

На помощь в натуральной форме Москва потратила 3,7 миллиарда рублей, которой воспользовались 1,5 миллиона жителей. Речь идет об освобождении взносов на капитальный ремонт за второй квартал и повышении зарплат 42,7 тысячам медицинских работников.

При это город сохранил уже существующие льготы и социальные выплаты. В этом году на эти цели из бюджета направят более 495 миллиардов рублей.

С началом распространения коронавирусной инфекции власти Москвы перевели город в режим повышенной готовности, который предусматривал самоизоляцию для жителей и запрет на работу большей части заведений и производств. После улучшения эпидемической ситуации ограничения начали постепенно снимать.

На этой неделей в российской столице открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры. В полную силу, но по новым правилам, заработали кафе и рестораны. При этом в Москве сохранили запрет на массовые мероприятия и обязали горожан носить маски и перчатки в транспорте, общественных местах и при посещении магазинов.