    25 июня 2020, 12:32

    Власти Москвы поддержали более 7 млн горожан во время пандемии

    Анатолий Минкин

    Финансовую и натуральную поддержку от властей Москвы получили 7,2 миллиона жителей города во время распространения коронавирусной инфекции. Мэрия направила на помощь горожанам 28,2 миллиарда рублей. Об этом говорится на официальном сайте правительства российской столицы.

    Из выделенных средств 10 миллионов пошли на прямые выплаты москвичам. Как заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такую поддержку получили более двух миллионов человек.

    На помощь в натуральной форме Москва потратила 3,7 миллиарда рублей, которой воспользовались 1,5 миллиона жителей. Речь идет об освобождении взносов на капитальный ремонт за второй квартал и повышении зарплат 42,7 тысячам медицинских работников.

    При это город сохранил уже существующие льготы и социальные выплаты. В этом году на эти цели из бюджета направят более 495 миллиардов рублей.

    С началом распространения коронавирусной инфекции власти Москвы перевели город в режим повышенной готовности, который предусматривал самоизоляцию для жителей и запрет на работу большей части заведений и производств. После улучшения эпидемической ситуации ограничения начали постепенно снимать.

    На этой неделей в российской столице открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры. В полную силу, но по новым правилам, заработали кафе и рестораны. При этом в Москве сохранили запрет на массовые мероприятия и обязали горожан носить маски и перчатки в транспорте, общественных местах и при посещении магазинов.