Деньги 12 апреля 2024, 12:25 Власти Киргизии узнали о проблемах с картами «Мир» после прекращения обслуживания Премьер Жапаров: банки Киргизии отказались от карт «Мир» из-за опасений санкций РИА «Новости»

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Межбанковский процессинговый центр самостоятельно принял решение прекратить обслуживание банковских карт российской платежной системы «Мир» из-за риска подпасть под санкции США. Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Акылбек Жапаров заявил об этом информагентству «Кабар».

«Приостановили карту „Мир“ не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку МПЦ <…> управляется коммерческими банками. <…> Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций», — сказал он.

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Жапаров заявил, что правительство не имело отношения к МПЦ. Организация, которая отвечала за эмиссию чиповых международных карт, на 54% принадлежала коммерческим структурам и не контролировалась Нацбанком Киргизии.

Правительство, по его словам, не опасалось санкций. Тем более, объективных причин вводить их нет. Премьер-министр сказал, что карта «Мир» принесла бы больше пользы Киргизии, чем России, ведь в соседнюю страну уехали более полумиллиона киргизов и открыли карты этой платежной системы. Жапаров предложил для решения проблемы открыть в республике филиал крупного российского банка.

Национальная платежная система Киргизии «Элкарт» с 3 апреля перестала обслуживать карты «Мир». Это сделали по требованию владельца программного обеспечения МПЦ из Латвии.