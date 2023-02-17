Деньги 17 февраля 2023, 07:53 Включение России в черный список ЕС по налогам не скажется на экономике — Силуанов Глава Минфина Силуанов: включение в список несотрудничающих юрисдикций ЕС политическое РИА «Новости»

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Решение Совета Евросоюза включить Россию в черный список как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам, политическое и не отразится на экономике. Министр финансов Антон Силуанов предупредил об этом в интервью «Россия 24», сообщил ТАСС.

«Для экономики это никакого значения не имеет. <…> Никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет», — сказал он.

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Глава Минфина назвал действия Евросоюза исключительно политическими, а обоснование — надуманными претензиями. Он сказал, что по отношению к России совершили очередной недружественный акт.

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Специальная группа Совета Евросоюза проверила принятые в 2022 году поправки в российское законодательство на соответствие критериям надлежащего налогового управления и обвинило страну в невыполнении обещанного изменения специального режима для международных холдинговых компаний. Тогда Россию решили включить в черный список как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам.

Ранее в Китае заявили, что антироссийские санкции станут ядом для Запада. Февральские ограничения уже спровоцировали рост цен на нефтепродукты, снижение доходов, волну забастовок и увеличение преступности.