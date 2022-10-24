Новые сторублевые купюры подойдут не для всех банкоматов | 360°

Деньги 24 октября 2022, 04:12 Новые сторублевые купюры подойдут не для всех банкоматов Вице-президент АБР Войлуков: не все банкоматы России могут принять новые купюры Pixabay

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Центробанк в 2022 году планировал заменить банкноты 100 рублей, в следующем году — тысячные и пятитысячные купюры, но банкоматы пока не готовы к переходу. Менять банкноты в таких условиях крайне нерационально, заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Его слова процитировала газета «Известия».

Оборудование для банкоматов и платежных терминалов поставлялось в Россию из-за рубежа. В настоящий момент из-за санкций сделать это стало намного труднее. Волуйков считает, что вводить в оборот новые купюры нужно не раньше 2024 года, когда эта проблема будет решена.

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Однако некоторые банки готовы к переходу. В Сбербанке инфраструктура обновлена на 95%. Из-за ухода с российского рынка иностранного продавца АТМ сейчас невозможно обновить прошивку устройств. Но в кредитной организации полагают, что со временем банкоматы заменят на отечественные модели.

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Ранее сообщалось об отказе двух банков Киргизии от операций с платежной системой «Мир». Причину такого решения не назвали.