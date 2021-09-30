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    30 сентября 2021, 09:36

    «Ведомости»: Россия решила повысить пошлины на алкоголь и парфюм из ЕС

    Ольга Назаркина

    Россия может повысить пошлины на вино и пиво из Евросоюза. Помимо этого, рассматривается вариант повышения пошлин на туалетную воду, духи и косметику, импортируемые из ЕС. Предложения об этом подготовили Минэкономразвития и Минпромторг.

    «Ведомости»: Россия решила повысить пошлины на алкоголь и парфюм из ЕС

    Повышение пошлин повлечет увеличение цен на эти товары. Пока размер новых пошлин не определен, однако ставки могут быть вплоть до запретительных, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    По словам собеседников издания, повышение пошлин может стать ответом на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции. Они были введены в 2018 году и пролонгированы в июне.

    В Минпромторге «Ведомостям» заявили, что у России есть право приостанавливать торговые уступки для стран ЕС на сумму, которая будет эквивалентна ущербу российских экспортеров. Это не нарушает правил Всемирного торгового общества.

    В августе стало известно о возможном подорожании автомобилей на российском рынке. С таким прогнозом выступил директор компании Fresh Auto Денис Мигаль. По его словам, средняя стоимость может вырасти на 1,5%.