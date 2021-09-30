«Ведомости»: Россия решила повысить пошлины на алкоголь и парфюм из ЕС

Россия может повысить пошлины на вино и пиво из Евросоюза. Помимо этого, рассматривается вариант повышения пошлин на туалетную воду, духи и косметику, импортируемые из ЕС. Предложения об этом подготовили Минэкономразвития и Минпромторг.

Повышение пошлин повлечет увеличение цен на эти товары. Пока размер новых пошлин не определен, однако ставки могут быть вплоть до запретительных, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, повышение пошлин может стать ответом на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции. Они были введены в 2018 году и пролонгированы в июне.

В Минпромторге «Ведомостям» заявили, что у России есть право приостанавливать торговые уступки для стран ЕС на сумму, которая будет эквивалентна ущербу российских экспортеров. Это не нарушает правил Всемирного торгового общества.

В августе стало известно о возможном подорожании автомобилей на российском рынке. С таким прогнозом выступил директор компании Fresh Auto Денис Мигаль. По его словам, средняя стоимость может вырасти на 1,5%.