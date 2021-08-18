Автоэксперт: в России могут вырасти цены на автомобили осенью

Ближайшей осенью в России могут подорожать автомобили. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на директора компании Fresh Auto Дениса Мигаля.

По данным ИА Nation News, средняя стоимость может вырасти на 1,5%. Машины марки Peugeot и Ford вырастут в цене на 2%.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, когда окончится дефицит автомобилей Lada Granta. Он считает, что это произойдет, в лучшем случае, в начале 2022 года. В худшем — к следующей весне.