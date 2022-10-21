Пентагон уточнил, почему Остин звонил Шойгу | 360°

Мир 21 октября 2022, 23:28 Пентагон уточнил, почему Остин звонил Шойгу Пентагон: разговор Остина и Шойгу состоялся по инициативе США Публичное достояние

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Телефонный разговор главы Минобороны Ллойда Остина с его российским коллегой Сергеем Шойгу состоялся 21 октября по инициативе США, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова передала автор The New York Post Кейтлин Дорнбос в Twitter.

«Сегодняшний день просто предоставил хорошую возможность, подходящую возможность для того, чтобы этот звонок состоялся», — ответила чиновница.

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Сингх отказалась раскрывать детали переговоров. По ее словам, Остин подчеркнул важность сохранения контактов в условиях проведения Россией спецоперации на Украине.

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По данным Минобороны России, Шойгу и американский министр обсудили международную повестку, а также ситуацию на Украине. В последний раз министры проводили переговоры 13 мая.

Ранее дипломат Константин Гавривло прокомментировал контакты министров. По его словам, Россия надеялась на ясность по вопросу об учениях Альянса по ядерному сдерживанию.