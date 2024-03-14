Деньги 14 марта 2024, 10:38 В ЦБ назвали сроки возможного пика годовой инфляции в России Возможный максимум инфляции ожидают в ЦБ во втором квартале 2024 года РИА «Новости»

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Пик годовой инфляции в России ожидают во втором квартале 2024 года. С таким прогнозом выступил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган, сообщил ТАСС.

По его словам, если говорить о возможных максимумах годовой инфляции, то в регуляторе предполагают, что это может произойти во втором квартале этого года.

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Сейчас инфляция замедлилась, продолжил Ганган, однако все равно остается выше целевых показателей.

Вместе с тем, по словам специалиста, инфляционные тенденции отвечают базовому прогнозу, который Банк России заложил на текущий год.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявлял о тренде на рост российской экономики в этому году. По его словам, это хорошо видно по динамике роста ВВП. В 2023 году он увеличился на 3,6%, это только первая оценка. В 2024 году тренд также сохраняется, подчеркнул он.