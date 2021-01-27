В «Трасте» сообщили детали переговоров о долгах Мамута на 23,5 млрд рублей
Как сообщил РБК представитель банка «Траст», Мамуту предложили погасить просроченный платеж по кредиту на полмиллиарда рублей и начать переговоры по новой реструктуризации долга Объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».
Основная часть долга миллиардера перед банком на конце декабря 2020 года — 19,82 миллиарда рублей — приходится на кинобизнес. Сумма просрочки по платежам достигла 1,1 миллиарда рублей.
«Траст» в начале января выиграл иск и списал со счетов Объединенной киносети миллиард рублей. В Ассоциации владельцев кинотеатров решили, что это может привести к банкротству компании. Глава объединения обратился с письмом к руководителю администрации президента Антону Вайно. Он написал, что «Траст» «добивает» представителей частного кинобизнеса, который уже пострадал от пандемии.
В банке связали списание средств с тем, что с Мамутом не удалось договориться о закрытии просрочки и увеличении обеспечения. Это позволило бы начать переговоры по новой реструктуризации долга.
Банк «Траст» в счет долга собственника-предпринимателя Александра Мамута списал со счета сети кинотеатров «Синема парк» всю заработанную за новогодние праздники выручку. Примерно 450 миллионов рублей.