«Ведомости»: Банк «Траст» забрал все деньги со счетов киносети «Синема парк»

Автор послания заявил, что сейчас решает вопрос о полной остановке деятельности работы кинотеатров, чтобы не нести дальнейшие убытки. Источник издания, близкий к киносети рассказал, что на счетах находились 450 миллионов рублей.

Списание денег в «Трасте» комментировать не стали, но уточнили, что подали иск в суд на возмещение более одного миллиарда рублей с владельца киносети — бизнесмена Александра Мамута. Эта сумма накопилась за счет непогашенных кредитов и накопленных по ним процентов.

В банке уточнили, что личный долг Мамута по кредитам составляет 23 миллиарда рублей, из которых 19 миллиардов приходится на кинобизнес. По остальным займам он выступал поручителем.

Представитель финансовой организации подчеркнул, что вопрос о реструктуризации задолженности поднимался не один раз, но каждый раз стороны не могли прийти к единому мнению. При этом банк входил в положение и не начинал банкротить сеть, когда кинотеатры не работали во время введенных из-за пандемии ограничений.

«Траст» рассчитывает, что с заемщиками все же удастся договориться об урегулировании ситуации. Но иск к самой компании банк подавать не намерен, чтобы не останавливать ее работу.

Источник близкий к киносети рассказал, что банк использовал правовую лазейку для получения денег со счетов. Списание прошло с 11 по 13 января 2021 года, когда объявленный в России банкротный мораторий уже не действовал. По оценке собеседника издания «Траст» принуждает киносеть объявить себя банкротом. Такого же мнения придерживается и глава АВК Олег Березин. В своем письме он говорит, что «Синема парк» лишилась денег на текущие расходы, а значит дальше работать не сможет. При этом кинотеатры включены в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

АО «Синема парк» — это одно из юридических лиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащей структурам Мамута. По данным на 1 января 2021 года, в ее состав входят 78 кинотеатров, что составляет почти 12% от всего рынка.