Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует строительство газопровода «Северный поток — 2», выразил уверенность в продолжении проекта.

«Как я понимаю, они (российская сторона — прим. ред.) ищут судно, и, готов поспорить, они его найдут», — сказал Райан Зеле в комментарии Bloomberg.

Райан Зеле отметил, что на оставшемся участке глубина небольшая, так что тут не нужны супертехнологии. По его словам, необходимо просто найти подходящее судно.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Он пройдет через территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

В середине декабря США ввели санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». За продажу, аренду, содействие или предоставление судов на строительстве российских газопроводов будет запрещен въезд в США, а американское активы таких лиц заморозят. После вступления в силу санкций швейцарская компания Allseas отказалась достраивать газопровод.

По словам министра энергетики Александра Новака, достроить «Северный поток — 2» сможет судно «Академик Черский», но его нужно будет к этому подготовить. Для завершения проекта осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.