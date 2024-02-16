Деньги 16 февраля 2024, 02:36 В России расширят понятие социального бизнеса для ветеранов СВО Минэкономразвития расширит понятие социального бизнеса для участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство экономического развития России планирует расширить понятие социального бизнеса для предприятий малого и среднего предпринимательства, которые берут на работу участников специальной военной операции. Об этом сообщило Запорожское агентство новостей.

По словам члена генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Панова, реализация этой инициативы поможет вернуть участников СВО к гражданской жизни, интегрировать их в социально-экономические процессы, происходящие в стране.

Реклама

«На наш взгляд, наиболее востребованной мерой поддержки будущих предпринимателей с таким статусом, помимо традиционных субсидий, налоговых и имущественных льгот, может быть информационно-консультационная помощь», — добавил он.

Панов выразил уверенность, что нововведение Минэкономразвития заинтересует ветеранов СВО.

По его словам, важно при реализации этой инициативы исключить любые злоупотребления со стороны недобросовестных предпринимателей, которые могут попытаться эксплуатировать участников спецоперации в своих целях.

Ранее Минэкономразвития заявило, что малый и средний бизнес получил 1,7 триллиона рублей господдержки в 2023 году.