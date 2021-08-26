Вырос средний срок выданных в России кредитов

Средний срок ипотеки в 2021 году резко вырос. На два года для новостроек — до 20,9 лет. Для вторичного жилья на 2,5 года — до 20 лет. В Центробанке считают, что «удлинение» кредита позволяет снижать размер ежемесячного платежа. Таким образом получается компенсировать подорожание жилья.

Однако эксперты регулятора сообщили газете «Известия», что необеспеченные потребительские займы повышают общую сумму выплат. Кроме того, у них гораздо более высокая дефолтность. Рост сроков кредитов начался еще в 2016 году. В текущем году тенденция усилилась из-за увеличения ипотечных ставок.

Увеличились также средние сроки по автозаймам с 3,8 до 4,5 лет. По потребительским необеспеченным ссудам наличными — с 3,5 до 3,9 лет.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано с расширением условий кредитования банками, рефинансированием и реструктуризацией. Заемщики также пожелали увеличить размер ссуды без заметного повышение долговой нагрузки.

Глава «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что удлинение кредитов всегда несет риски невозврата. Со временем уровень доходов может уменьшиться и кредитное бремя станет тяжелым.

Доктор экономических наук Олег Мисько посоветовал не торопиться с выплатой кредита раньше срока. Это может оказаться невыгодным, так как оставит заемщика без средств к существованию.