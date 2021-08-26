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    26 августа 2021, 02:37

    Вырос средний срок выданных в России кредитов

    Анастасия Кукова

    Средний срок ипотеки в 2021 году резко вырос. На два года для новостроек — до 20,9 лет. Для вторичного жилья на 2,5 года — до 20 лет. В Центробанке считают, что «удлинение» кредита позволяет снижать размер ежемесячного платежа. Таким образом получается компенсировать подорожание жилья.

    Вырос средний срок выданных в России кредитов

    Однако эксперты регулятора сообщили газете «Известия», что необеспеченные потребительские займы повышают общую сумму выплат. Кроме того, у них гораздо более высокая дефолтность. Рост сроков кредитов начался еще в 2016 году. В текущем году тенденция усилилась из-за увеличения ипотечных ставок.

    Увеличились также средние сроки по автозаймам с 3,8 до 4,5 лет. По потребительским необеспеченным ссудам наличными — с 3,5 до 3,9 лет.

    По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано с расширением условий кредитования банками, рефинансированием и реструктуризацией. Заемщики также пожелали увеличить размер ссуды без заметного повышение долговой нагрузки.

    Глава «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что удлинение кредитов всегда несет риски невозврата. Со временем уровень доходов может уменьшиться и кредитное бремя станет тяжелым.

    Доктор экономических наук Олег Мисько посоветовал не торопиться с выплатой кредита раньше срока. Это может оказаться невыгодным, так как оставит заемщика без средств к существованию.