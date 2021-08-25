Экономист объяснил, в чем опасность досрочного закрытия кредита

Доктор экономических наук Олег Мисько рассказал РИА ФАН, почему не всегда стоит торопиться закрыть кредит раньше срока. Иногда это может оказаться невыгодным для заемщика.

Если это не оставит вас без средств к существованию, расправиться с кредитом поскорее можно. Однако все зависит от условий договора.

«Если это, например, ипотечное кредитование, то нужно посидеть и посчитать, сколько из долга мы можем закрыть досрочно. Многие банки за досрочное погашение взимают проценты и комиссию, этот момент лучше уточнить в договоре. Если это кредит средний, нужно посчитать, не переплатим ли мы при досрочном погашении», — предупредил экономист.

Часто бывает так, что кредитные договоры подписываются не глядя. Поэтому перед решением закрыть кредит досрочно стоит внимательно ознакомиться с текстом.

«Если все в порядке с пунктом о досрочном погашении и вы посчитали, что закрыть кредит будет выгоднее, то мое личное мнение — предпочтительно при наличии возможности погасить кредит», — заключил специалист.