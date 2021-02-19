Биткоин снова бьет рекорд: стоимость криптовалюты перевалила за отметку в $54 тысячи

В ходе торговой сессии биткоин рос на 5,41% и стоимость криптовалюты достигла 54,393 тысячи долларов, свидетельствуют данные портала Coindesk на 19:26 по московскому времени. Дальше рост продолжился.

По данным на 19:38 по Москве, биткоин ускорил рост до 5,8% и находился на уровне 54,612 тысячи долларов, уточнил ТАСС.

Таким образом, стоимость криптовалюты в очередной раз обновила исторический максимум.

Резкий рост цены биткоина начался во второй половине декабря 2020 года. Тогда речь шла об отметке в 20 тысяч долларов, которая держалась последние три года. Периодами криптовалюта обновляла исторические рекорды практически ежедневно.

Психологическую отметку в 50 тысяч долларов цифровое золото преодолело 16 февраля. Уже на следующее утро — 17 февраля — популярна криптовалюта стоила 51 тысячу долларов. Вечером того же дня цена биткоина в очередной раз побила прежний исторический рекорд. Курс самой популярной криптовалюты вырос до отметки в 52 тысячи долларов.