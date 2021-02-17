Биткоин снова обновил исторический максимум

Стоимость биткоина в очередной раз побила прежний исторический рекорд. Курс самой популярной криптовалюты вырос до отметки в 52 тысячи долларов.

Согласно данным торговой площадки Coindesk, к 22:35 по московскому времени цена биткоина достигла 52,232 тысячи долларов. Во время торговой сессии стоимость криптовалюты росла на 6,25%. Благодаря такому увеличению цена биткоина обновила исторический максимум.

Утром 17 февраля популярна криптовалюта стоила 51 тысячу долларов. Психологическую отметку в 50 тысяч долларов цифровое золото преодолело накануне, 16 февраля. Резкий рост стоимости начался во второй половине декабря 2020 года. Тогда речь шла об отметке в 20 тысяч долларов, которая держалась последние три года.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об операциях с криптовалютой, которые будут облагаться налогом. На рассмотрение документ внесло правительство. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что новый закон позволит владельцу криптовалюты рассчитывать на возможность юридической помощи.