Ужесточение сделок с криптовалютами объяснили в России

«Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими», — пояснил Сошников.

Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) может получать данные о сделках с криптовалютой от банков. В будущем данными с государством будут делиться обменники, которые пройдут регистрацию в ЦБ РФ.

«А в более далеком будущем — от зарубежных криптобирж и обменников в рамках международных соглашений о борьбе с отмыванием денег и через систему отслеживания транзакций, которая уже поможет отслеживать сделки крипто-крипто», — поделилась прогнозами официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о криптовалюте. Документ разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюты как средство платежа в стране.